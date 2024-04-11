الأردن يمدّ غزة بالمساعدات.. في ثاني أيام العيد

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أعلن الأردن، الخميس، إرسال 100 شاحنة محملة بمواد غذائية إلى قطاع غزة، عبر جسري "الملك حسين" و"الشيخ حسين" الواصلين بالضفة الغربية.جاء ذلك وفق بيان للهيئة الخيرية الهاشمية (رسمية)، تلقت الأناضول نسخة منه.وورد في البيان: "تنطلق ثاني أيام عيد الفطر المبارك قافلة مساعدات جديدة إلى الأهل في قطاع غزة مكونة من 100 شاحنة محملة بالمواد الغذائية المتنوعة".وأضاف: "ستعبر 50 شاحنة من خلال جسر الملك حسين، و50 أخرى من خلال المعبر الشمالي، جسر الشيخ حسين، تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة".وأوضحت الهيئة أن "القافلة تضم موادا غذائية متنوعة مثل الطحين والأغذية الجاهزة، بفضل الجهود الجماعية والتبرعات السخية ممن أبدوا تضامنهم اللامحدود مع أهل غزة في هذه الأوقات الصعبة ومنهم السفارة الفرنسية ووقف ثريد والهلال الأحمر القطري وبرنامج الغذاء العالمي".ولفتت إلى أنه "مع إرسال هذه القافلة، فإن إجمالي عدد الشاحنات المرسلة إلى غزة منذ بدء الحرب وصل إلى 887 شاحنة".(الأناضول)