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تحديد مواعيد مرافعات بقضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

Lebanon 24
11-04-2024 | 11:15
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أعلنت محكمة العدل الدولية، الخميس، مواعيد مرافعات كتابية جديدة تقدمها إسرائيل وجنوب إفريقيا في قضية اتهمت فيها الأخيرة تل أبيب بارتكاب "إبادة جماعية" خلال حربها المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من نصف عام.

 جاء ذلك في بيان للمحكمة بتاريخ 5 نسيان الجاري نشرته على منصة "إكس" اليوم.

 وورد في البيان: "في 29 شباط 2024، عقد رئيس المحكمة اجتماعا مع ممثلي الأطراف، عملا بالمادة 31 من لائحة المحكمة، للتأكد من وجهات نظرهم فيما يتعلق بالحدود الزمنية لتقديم مرافعات كتابية أولية في القضية".

 وأوضح البيان أن وكيل جنوب إفريقيا في الاجتماع قال إن حكومة بلاده "تفضل الحصول على فترة 12 شهرا لإعداد مذكرتها اعتبارا من تاريخ الأمر الصادر في 26 كانون الثاني 2024 والذي يشير إلى التدابير المؤقتة".

 وفي الاجتماع نفسه، قال نائب وكيل إسرائيل، بحسب البيان، إن الحكومة الإسرائيلية ترى أن "فترة 6 أشهر مناسبة لإعداد كل طرف لمذكرته الكتابية الأولية" بشأن القضية.

 وقالت المحكمة في بيانها: "مع الأخذ في الاعتبار وجهات نظر الأطراف، يمنح كل طرف فترة 9 أشهر لإعداد المذكرة الخاصة به، على أن يتم حساب الفترة الزمنية اعتبارا من 26 كانون الثاني 2024".

 وعليه، يصبح تاريخ تقديم المرافعات الكتابية هو 28 تشرين الأول 2024 لجمهورية جنوب إفريقيا، و28 تموز 2025 لإسرائيل"، وفق البيان.

 وردا على القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في 29 كانون الأول 2023 ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية في 26 كانون الثاني 2024، تل أبيب باتخاذ "تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".

( الأناضول)
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