خوفٌ ورعب في دولة عربيّة... ماذا شهدت خلال الساعات الماضية؟

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عاشت مدينة صفاقس خلال الساعات الماضية، جواً من القلق والخوف، على وقع اشتباكات وأعمال عنف، سببها العشرات من المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من دول الساحل والصحراء، الذين أرادوا الإبحار عبر السواحل التونسية على متن قوارب إلى أوروبا.وشهدت ضواحي المدينة التي تضم أعداداً كبيرة من المهاجرين، أعمال شغب وفوضى، ما بثّ الرعب في صفوف السكان المحليين.وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مواجهات عنيفة بين مهاجرين غينيين وإيفواريين، ورمي للحجارة واستعمال العصي. (العربية)