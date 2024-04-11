السيناريو المرعب: إسرائيل تكثّف تدريباتها جوًا.. ونتنياهو يتحضّر

سيناريوهات مخيفة ربما يقدم عليها الشرق الأوسط، من جراء الممارسات الإسرائيلية- الإيرانية المتسببة في رفع حدة المواجهات والتوترات.



وأحدث ما أثار تلك المخاوف، كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التي أكد فيها أن بلاده تواصل حربها في قطاع غزة، لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.

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وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل، ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في العاصمة السورية دمشق عند قنصلية طهران. وأحدث ما أثار تلك المخاوف، كانت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، التي أكد فيها أن بلاده تواصل حربها في قطاع غزة، لكنها مستعدة أيضا لسيناريوهات في مناطق أخرى.وتأتي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي وسط مخاوف من أن تكون إيران تجهز لضرب إسرائيل، ردا على الهجوم الذي أودى بحياة مسؤولين عسكريين إيرانيين كبار في العاصمة السورية دمشق عند قنصلية طهران.

وشدد نتنياهو، في تعليقات نشرها مكتبه بعد زيارة قام بها لقاعدة جوية في جنوب إسرائيل، على أن تل أبيب مستعدة للوفاء بالمتطلبات الأمنية لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما، حسب تصريحه.



وتزامنا مع تصريحات نتنياهو، دخلت ألمانيا على خط الدول الساعية إلى تهدئة الأوضاع في الشرق الأوسط، وسط حالة التوتر غير المسبوقة والترقب لما سيسفر عنه الوقت بشأن الرد الإيراني على هجوم القنصلية والتعامل الإسرائيلي كذلك.



وقالت وزارة الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، إن الوزيرة أنالينا بيربوك ناقشت الوضع المتأزم في الشرق الأوسط مع نظيرها الإيراني، وحثت جميع الأطراف على التصرف بمسؤولية والتحلي بضبط النفس.



وشددت الوزارة، في منشور على منصة "إكس"، على أنه لا يمكن لأي طرف أن تكون له مصلحة في تصعيد إقليمي أوسع نطاقا.



وأجرى سلاح الجو الإسرائيلي على مدار الأيام الماضية تمرينا مشتركا مع نظيره القبرصي، لضرب أهداف بعيدة، تحسبا لأي هجمات إيرانية، وفق ما ذكرت، اليوم الخميس، إذاعة الجيش الإسرائيلي.(العين الإخبارية)