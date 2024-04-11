Advertisement

عربي-دولي

ماكرون: سيتعين على أوروبا أن تزيد دعمها لكييف

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:15
A-
A+
Doc-P-1186068-638484588082771152.jpg
Doc-P-1186068-638484588082771152.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى الاتفاق على مساعدات تزيد قيمتها عن 50 مليار يورو لأوكرانيا إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعمها.

قال ماكرون هذا في أثناء زيارته مصنع "يورينكو" العسكري وأشار إلى أنه سيستمر في مطالبة الشركات الفرنسية بزيادة معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن بلاده زودت وستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي وعدتها بها في الوقت المحدد.

 وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الأميركي في تشرين الأول 2023، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا إصدار قرار بهذا الشأن بسبب اختلاف المواقف حول قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

( روسيا اليوم)
Advertisement

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:58 | 2024-04-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:30 | 2024-04-11
15:19 | 2024-04-11
15:15 | 2024-04-11
15:07 | 2024-04-11
15:06 | 2024-04-11
15:00 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24