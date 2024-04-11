ماكرون: سيتعين على أوروبا أن تزيد دعمها لكييف

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، بأن الاتحاد الأوروبي قد يضطر إلى الاتفاق على مساعدات تزيد قيمتها عن 50 مليار يورو لأوكرانيا إذا توقفت الولايات المتحدة عن دعمها.

قال ماكرون هذا في أثناء زيارته مصنع "يورينكو" العسكري وأشار إلى أنه سيستمر في مطالبة الشركات الفرنسية بزيادة معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن بلاده زودت وستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي وعدتها بها في الوقت المحدد.

وسبق أن طلبت إدارة بايدن من الكونغرس الأميركي في تشرين الأول 2023، تخصيص تمويل إضافي بقيمة 106 مليارات دولار، نحو 60 منها لمساعدة أوكرانيا، لكن الجمهوريين عرقلوا إصدار قرار بهذا الشأن بسبب اختلاف المواقف حول قضايا حماية الحدود ومحاربة الهجرة غير الشرعية.

( روسيا اليوم)