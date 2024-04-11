حادثة مُحرجة جدّاً... ماذا نَسِيَ الجيش الإسرائيلي في غزة؟

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كشفت مصادر إسرائيلية أن الفرقة 98 في الجيش الإسرائيلي، والتي انسحبت من خان يونس قبل أيام، نسيت وراءها حفارة ضخمة تابعة للجيش، كانت الفرقة تستخدمها للبحث عن أنفاق حركة حماس في المدينة.ومن غير الواضح كيف "نسي" الجيش الإسرائيلي مثل هذه الأداة الضخمة داخل قطاع غزة.إلا أنه وبعد اكتشاف ما حصل، قام الطيران الإسرائيلي باستهداف الحفارة وتدميرها لكي لا تستولي عليها حركة حماس وتقوم باستغلالها، وفق المصادر ذاتها.وشرعت قيادة الفرقة 98 في التحقيق في ملابسات هذه الحادثة المحرجة للجيش الإسرائيلي. وقالت إنها قد تتخذ إجراءات ضدّ الضباط المسؤولين عن هذه الحادثة. (سكاي نيوز)