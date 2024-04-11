صحيفة تكشف أمراً مهمّاً... لهذا السبب أجّلت إيران هجومها على إسرائيل في اللحظة الأخيرة

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "إيران أجّلت هجوماً ضدّ إسرائيل في اللحظة الأخيرة".

وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "طهران أجّلت هجومها بسبب تحذيرات الولايات المتحدة الأميركيّة".

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وأشارت إلى أنّ "الهجوم لا يزال متوقعاً".