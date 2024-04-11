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عربي-دولي

صحيفة تكشف أمراً مهمّاً... لهذا السبب أجّلت إيران هجومها على إسرائيل في اللحظة الأخيرة

Lebanon 24
11-04-2024 | 12:26
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أنّ "إيران أجّلت هجوماً ضدّ إسرائيل في اللحظة الأخيرة".
 
 
وأضافت الصحيفة الإسرائيليّة أنّ "طهران أجّلت هجومها بسبب تحذيرات الولايات المتحدة الأميركيّة".
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وأشارت إلى أنّ "الهجوم لا يزال متوقعاً".
 
 
 
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