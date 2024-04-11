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المكسيك تحيل قضية اقتحام سفارتها في الإكوادور لـ"العدل الدولية"

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:15
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أعلنت المكسيك اليوم، تقديم شكوى ضد الإكوادور إلى محكمة العدل الدولية بسبب مداهمة شرطة الأخيرة سفارتها في كيتو، وهي حادثة تسببت في قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية المكسيكية أليخاندرو سيلوريو خلال مؤتمر صحافي: "إنه لمن دواعي فخرنا الكبير أن نقدم اليوم شكوى أمام محكمة العدل الدولية.. لا شك أن الإكوادور انتهكت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

 جدير بالذكر أن المكسيك منحت في 5 نيسان الجاري خورخي غلاس النائب السابق لرئيس الإكوادور، حق اللجوء السياسي في قرار وصفته الإكوادور بأنه "غير قانوني" وطالبت بتسليم الرجل.

 وفي ليلة الجمعة/السبت، اقتحمت الشرطة الإكوادورية سفارة المكسيك في كيتو واعتقلت غلاس الذي كان يختبئ في البعثة الدبلوماسية المكسيكية منذ ديسمبر الماضي بعدما حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية فساد.

 وقالت الخارجية المكسيكية، إن الشرطة الإكوادورية دخلت إلى حرم البعثة الدبلوماسية في عربتين مدرعتين، كما تسلق جدران السفارة بعض ضباط إنفاذ القانون. وخلال الاقتحام تعرض بعض الدبلوماسيين للإصابة، وقطعت المكسيك علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور في نفس الليلة.

 كما أعلنت نيكاراغوا قطع "أي علاقة دبلوماسية" لها مع الإكوادور، بعد اقتحامها للسفارة المكسيكية.

 وكانت قد أعلنت الخارجية المكسيكية أن مكسيكو سيتي سترفع قضية اقتحام سفارتها في كيتو إلى محكمة العدل الدولية.

( روسيا اليوم)

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