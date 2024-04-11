في خضم الحرب على غزة.. أكبر دولة مسلمة تسعى إلى التطبيع مع إسرائيل

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ذكر معلومات أن إسرائيل أجرت محادثات مع إندونيسيا، التي تضم أكبر عدد من السكان المسلمين في العالم، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية لتطبيع العلاقات بين البلدين، وذلك وسط الحرب الجارية في قطاع غزة.ويعد إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل شرطا مسبقا لدخول إندونيسيا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تسعى جاكرتا للانضمام إليها.ويجب على المنضمين الجدد إلى نادي العديد من القوى الاقتصادية الكبرى في العالم أن يقيموا علاقات دبلوماسية مع جميع الأعضاء الحاليين، ويمكن للأعضاء الحاليين الاعتراض على الطلبات المقدمة من البلدان التي ترغب في الانضمام. وإسرائيل عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد نشرت لأول مرة عن المحادثات بين إسرائيل وإندونيسيا. ونقلت صحيفة "جاكرتا بوست" الشهر الماضي عن آري دويبايانا، أحد كبار مساعدي الرئيس جوكو ويدودو، نفيه لتقرير صحفي سابق أفاد بأن إندونيسيا تخطط لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.(سي ان ان)