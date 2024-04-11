إنجاز جديد.. روسيا تطلق صاروخًا ثقيل الوزن نحو الفضاء

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نجحت موسكو، الخميس، في إجراء إطلاق تجريبي لصاروخ جديد ثقيل، من مجمعها الفضائي في الشرق الأقصى، في عملية تأتي بعد محاولتين فاشلتين في وقت سابق من هذا الأسبوع.وكانت محاولة الإطلاق الأولى لصاروخ "أنغارا-إيه 5″ من ميناء فوستوتشني الفضائي، الثلاثاء، قد ألغيت قبيل نحو دقيقتين من وقت الإطلاق المقرر بسبب عطل في نظام الضغط في خزان المؤكسد- وحدة تقوم بتخزين الأكسجين اللازم للمحركات للعمل في فراغ الفضاء- الخاص بالكتلة المركزية للصاروخ.عملية الإطلاق التي تمت الخميس هي الرابعة لصاروخ "أنغارا-ايه 5″ وهو نسخة ثقيلة الوزن من مجموعة صواريخ أنغارا الجديدة التي تم تطويرها لتحل محل صواريخ بروتون سوفيتية التصميم.وتم تنفيذ عمليات الإطلاق الثلاث السابقة من قاعدة بليستسك الفضائية في شمال غرب روسيا.(سكاي نيوز عربية)