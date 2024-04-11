بعد الزلزال والكسوف... فيديو ينتشر في أميركا شاهدوا ما سقط من السماء

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أضاءت كرة نارية ضخمة سماء نيوجيرسي، بعد أسبوع غريب من الظواهر الطبيعية في الولايات المتحدة الأميركية، بما في ذلك زلزال وكسوف الشمس.وأدى سقوط نيزك على الأرض إلى خلق خط لامع من الضوء، حيث قام السكان في العديد من مدن نيوجيرسي، وكذلك بعض أجزاء من كونيتيكت ونيويورك وبنسلفانيا، بإبلاغ جمعية النيزك الأميركية عن هذا المشهد.ويُظهر فيديو الكاميرا الأمنية الذي نشرته ليندا برايس هاينز على "فيسبوك" من منزلها في وول تاونشيب في ولاية نيوجيرسي، وميضا في السماء.وقال رجل، ذكر أن اسمه دارين تي، إنه رأى الضوء في هاكيتستاون في مقاطعة وارين، على بعد حوالي 50 ميلا غرب مدينة نيويورك.وكتب في تقريره: "كانت هذه المرة الأولى التي أرى فيها هذا في منطقتي. لقد رأيت شهبا ولكن هذه المرة الأولى التي ألاحظ فيها هذا الشىء". (روسيا اليوم)