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قانون جديد للتجنيد في أوكرانيا.. فاسد ومثير للجدل!

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:37
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بعد أشهر من النقاشات الحادةاعتمد البرلمان الأوكراني قانونا جديدا حول التعبئة العسكرية، اعتبر عند العديد مثيرا للجدل.

ووجد الجيش الأوكراني الذي أضعفه هجوم مضاد فاشل في صيف 2023 وتضاؤل المساعدات الغربية نفسه مضطرا لتجديد احتياطي جنوده، وإلا سيعاني عمّا قريب من نقص شديد في وجه الجيش الروسي.
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وكشف النائب أوليكسي غونتشارينكو عبر تليغرام ملامح القانون، قائلا: "فعلناها!! أقر القانون حول التعبئة بتأييد 283 نائبا".

ولا يزال النص يحتاج إلى توقيع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليدخل حيز التنفيذ.

وبحسب مراقبين، فقد تسبب القانون الذي يشدّد بشكل ملحوظ العقوبات على الذين يتهرّبون من التجنيد، في غضب بسبب حذف بند في اللحظة الأخيرة ينصّ على تسريح الجنود الذين أمضوا 36 شهرا في الخدمة، وهي ضربة قاسية لمن يقاتل على الجبهة منذ أكثر من عامين.

ومن شأن نصّ آخر صوّت عليه بقراءة أولى في البرلمان الأوكراني، الأربعاء، أن يتيح تجنيد السجناء.

وأعلن الرئيس الأوكراني مطلع نيسان عن خفض سن الذين يمكن استدعاؤهم للخدمة العسكرية من 27 إلى 25 عاما.

وسرعان ما أثار هذا القرار جدلا، لا سيّما أن نظام التجنيد الحالي في أوكرانيا يُعتبر من قبل كثيرين مجحفا وغير فعّال وفي بعض الأحيان فاسدا.(العين)
المصدر: العين
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