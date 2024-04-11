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عربي-دولي

تتدلى رؤوسهم ويجلسون لساعات.. مخدّر خطير يغزو أميركا وبريطانيا

Lebanon 24
11-04-2024 | 13:51
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يواصل "مخدر الزومبي"، الذي يستخدم عادة لتخدير الحيوانات الكبيرة في أوروبا، الانتشار بين الناس في الولايات المتحدة وبات "يغزو" بريطانيا.

وحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي مايل"، فإن المخدر، الذي يسمى زيلازين ويعرف أيضا باسم ""Tranq"، ويوصف بـ"مخدر الزومبي"، أدى حتى الآن إلى مقتل 11 شخصا في المملكة المتحدة و"اخترق" سوق المخدرات غير المشروعة في البلاد.
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وأضافت: "لقد بدأ بالفعل في تدمير المدن في الولايات المتحدة وهو يغزو بريطانيا الآن".

وتابعت: "Tranq مخدر قوي جدا لدرجة أنه يمكنه القضاء على فيل، لذا فإن تأثيره على البشر يكون لا محالة شديدا".

وأوضحت: "الأشخاص الذين يتعاطون هذا المخدر تتدلى رؤوسهم وقد يجلسون أو يقفون بدون حركة لعدة ساعات".
 
وكانت مقاطع فيديو، انتشرت على المواقع الاجتماعية خلال الأشهر الماضية، أظهرت شبابا في بعض الشوارع الأميركية يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف.

هذا وكشف باحثون في بريطانيا أنه تم العثور على هذا المخدر في السجائر الإلكترونية المصنوعة من القنب والمخدرات المنومة (التيمازيبام)، مشيرين إلى أنه قد تكون هناك العديد من الحالات في البلاد، التي لم يتم اكتشافها حتى الآن.(سكاي نيوز عربية)
 
المصدر: سكاي نيوز عربية

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