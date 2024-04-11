حماس: ما فشل الإسرائيليون بتحقيقه بالإبادة الجماعية لن يحققوه بالمفاوضات العبثية

قالت حركة حماس، الخميس، إن "ما فشل الإسرائيليون بتحقيقه بالقصف الشامل والإبادة الجماعية طوال 6 أشهر، لن يتمكنوا من تحقيقه بمزيد من القوة أو المفاوضات العبثية".

جاء ذلك في بيان صادر عن عضو المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، باسم نعيم، ردا على استفسارات بشأن آخر مقترح لمفاوضات القاهرة بين الحركة والإسرائيليين عبر الوسطاء.

وأضاف نعيم في البيان إن "جزء من المفاوضات (المستمرة) هو التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ليكون لدينا ما يكفي من الوقت والأمان لجمع بيانات نهائية وأكثر دقة عن الأسرى الإسرائيليين، لأنهم في أماكن مختلفة من قبل مجموعات مختلفة، وبعضهم تحت الأنقاض قتلوا مع شعبنا".

وتابع: "نتفاوض للحصول على معدات ثقيلة لهذا الغرض".

وأكد أن "ما فشل الإسرائيليون في تحقيقه بالقصف الشامل والإبادة الجماعية طوال ستة أشهر، لن يتمكنوا من تحقيقه بمزيد من القوة أو المفاوضات العبثية أو الوهمية".

( الأناضول)