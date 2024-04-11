وزيرا خارجية السعودية وأميركا يناقشان سبل تخفيض التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، الخميس، مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن المستجدات على الساحة الإقليمية وسبل خفض التصعيد في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير السعودي من نظيره الأميركي، اليوم الخميس، وفق ما ذكرت الخارجية السعودية، في بيان على منصة "إكس".

وجرى خلال الاتصال "استعراض المستجدات على الساحة الإقليمية، وسبل خفض التصعيد في المنطقة"، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الاتصال تناول "الملفات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها السودان والتطورات في قطاع غزة ومحيطه وأهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع".

( الأناضول)