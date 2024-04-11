من قيصر النفط إلى سجين ينتظر المحاكمة.. هكذا انهارت امبراطورية "طارق العيسمي"





ففي ذروة مجده، كان العيسمي مقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو، لكنه في السجن حاليا بتهمة تشغيل أحد أكبر "أنظمة الفساد" في صناعة النفط.

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وفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن العيسمي الذي كان وزير النفط السابق متورط حاليا في قضية تسمى "تاريكازو"، وهي مستوحاة من "ماراكانازو"، أي الهزيمة المفاجئة لمنتخب البرازيل في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 على أرضه.



واعتقل العيسمي (49 عاما) صباح الثلاثاء في كراكاس. وعرض النائب العام طارق وليم صعب صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا و"المشغّل المالي" سامارك لوبيز.



يواجه العيسمي احتمال السجن 30 عاما بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي". اعتقلت السلطات الفنزويلية أمس وزير النفط السابق طارق العيسمي، والذي كان يوما ما أحد أقوى الرجال في البلد والمتحكم الأكبر في ثروتها النفطية.ففي ذروة مجده، كان العيسمي مقرباً من الرئيس الراحل هوغو تشافيز ثم من خليفته نيكولاس مادورو، لكنه في السجن حاليا بتهمة تشغيل أحد أكبر "أنظمة الفساد" في صناعة النفط.وفقا لوكالة "فرانس برس"، فإن العيسمي الذي كان وزير النفط السابق متورط حاليا في قضية تسمى "تاريكازو"، وهي مستوحاة من "ماراكانازو"، أي الهزيمة المفاجئة لمنتخب البرازيل في نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 1950 على أرضه.واعتقل العيسمي (49 عاما) صباح الثلاثاء في كراكاس. وعرض النائب العام طارق وليم صعب صوراً ومقاطع فيديو للوزير السابق مكبل اليدين، ويرتدي قميصاً أسود، يرافقه عنصرا شرطة ملثمان. كما أوقف وزير الاقتصاد السابق سيمون زيربا و"المشغّل المالي" سامارك لوبيز.يواجه العيسمي احتمال السجن 30 عاما بتهم "الخيانة واختلاس أموال عامة واستغلال النفوذ وغسل أموال وتشكيل عصابة تآمر جنائي".

وذكرت الصحف الفنزويلية أن هؤلاء اختلسوا أكثر من 15 مليار دولار من شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا" ("بي دي في أس ايه").

اللغز

اختفى العيسمي من الحياة العامة بعد استقالته في مارس آذار 2023 عند تكشّف الفضيحة. وكان عدد من المسؤولين والموظفين المقربين منه في الشركة النفطية وهيئات حكومية قد أوقفوا. وأثيرت بشأنه شائعات عدة، راوحت بين وفاته وفراره الى إحدى الدول التي تعد من الملاذات الضريبية.

وتعليقا على غياب العيسمي لأكثر من عام ثم توقيفه بشكل مفاجئ، قال صعب إن "كل شيء في (يتم) في الوقت المناسب، وحان الوقت المناسب".



وفي حديثه عن "مافيا"، أكد صعب أن العيسمي ومساعديه باعوا النفط بعملات أجنبية ثم حولوها إلى عملة مشفرة في شركات واجهة لجعل عملية الاختلاس "غير قابلة للرصد من قبل هيئات الرقابة".

وتقول منظمة "ترابارنسيا فنزويلا" (Transparencia Venzuela) المعنية بالشفافية، إن شركة النفط الوطنية خسرت نحو 17 مليار دولار في أنشطة العملات المشفرة بين 2020 و2023.

وأوضح صعب أن العيسمي "بدأ التعامل مباشرة، من دون أي إجراءات إدارية، مع شحنات" النفط، مشيرا إلى أن "ملايين الدولارات نقدا أو ذهبا" نقلت "في حقائب سفر" إلى الخارج.

وعندما اتهمت الولايات المتحدة العيسمي بتهريب المخدرات في 2020، فتح البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة لكنه محروم من صلاحيات الحكم، تحقيقا ضد العيسمي وسمارك لوبيز. لكن المحاكم أوقفت العملية.(العين)