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عربي-دولي

إعدام مليارديرة.. أكبر مدبّرة عملية احتيال في مالي "سقطت"

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:06
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قضت محكمة في فيتنام بإعدام قطب العقارات ترونغ مي لان، لدورها في قضية احتيال مالي بقيمة 12.46 مليار دولار، هي الأكبر على الإطلاق في البلاد.

وقدرت النيابة العامة أضرار الاحتيال بـ25 مليار يورو، فيما يعد أكبر فضيحة مالية شهدتها فيتنام على مدار تاريخها.
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ودينت ترونغ بتهم الفساد والاختلاس وانتهاك القانون المصرفي. وقد أنكرت سيدة الأعمال دورها وحمّلت مرؤوسيها المسؤولية.

وخلال محاكمة كبيرة استمرت لمدة شهر تقريبا، ردت ترونغ و85 متهمًا آخرين على أسئلة آلاف المودعين الغاضبين الذين فقدوا أموالهم بين ليلة وضحاها.

وتضمنت لائحة المتهمين مسؤولين سابقين في المصرف المركزي وأعضاء سابقين في الحكومة ومدراء في المصرف ضالعين في المخطط الاحتيالي في بنك سايغون التجاري على خلفية حملة تطهير لمكافحة الفساد بدأتها قبل سنوات السلطة الشيوعية مستهدفة أعلى الدوائر السياسية والاقتصادية.

ولم يطلب المدعي العام عقوبة الإعدام سوى لترونغ التي تعتبر العقل المدبر للعملية.(العين)


المصدر: العين

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