هنية بعد إستشهاد أبنائه: حماس لا تزال تسعى إلى اتفاق

قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، إنّ "الحركة لا تزال تسعى إلى اتّفاق".



وأضاف أنّ "إسرائيل تُماطل وتتهرب من الاستجابة للمطالب".



ونفى هنية أن يكون أولاده الذين قُتلوا مقاتلين في الحركة. (العربية)

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