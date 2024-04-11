Advertisement

عربي-دولي

هنية بعد إستشهاد أبنائه: حماس لا تزال تسعى إلى اتفاق

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:07
A-
A+
Doc-P-1186138-638484702660161435.jpg
Doc-P-1186138-638484702660161435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس المكتب السياسي لـ"حماس" إسماعيل هنية، إنّ "الحركة لا تزال تسعى إلى اتّفاق".

وأضاف أنّ "إسرائيل تُماطل وتتهرب من الاستجابة للمطالب".

ونفى هنية أن يكون أولاده الذين قُتلوا مقاتلين في الحركة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هآرتس: ادعاءات الجيش أن أبناء هنية كانوا بطريقهم لتنفيذ هجوم لا يقبله حتى معارضو حماس لأن أطفالهم كانوا معهم
lebanon 24
12/04/2024 01:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: الجيش قتل أبناء هنية لنشاطهم في الجناح العسكري لـ"حماس"
lebanon 24
12/04/2024 01:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
استشهاد ٣ من أبناء رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية وعدد من أحفاده بقصف إسرائيلي في غزة (الجزيرة)
lebanon 24
12/04/2024 01:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية: يمر يوم القدس هذا العام في ظل معركة طوفان الأقصى العظيمة
lebanon 24
12/04/2024 01:07:26 Lebanon 24 Lebanon 24

هنية

حماس

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:24 | 2024-04-11
16:52 | 2024-04-11
16:35 | 2024-04-11
16:34 | 2024-04-11
16:18 | 2024-04-11
16:15 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24