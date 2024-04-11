Advertisement

عربي-دولي

موسكو: لم نرفض التوصل إلى حل السلمي مع أوكرانيا بل كنا نبادر إليه

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:45
A-
A+
Doc-P-1186142-638484710792107317.jpeg
Doc-P-1186142-638484710792107317.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، أن موسكو لم ترفض قط التوصل إلى حل سلمي للنزاع مع أوكرانيا، بل كانت تميل إلى القيام بذلك على وجه التحديد.

 وقال بوتين خلال محادثاته مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينو: "لم نتخل أبدا عن الحل السلمي للنزاعات، علاوة على ذلك، كنا نميل إلى ذلك"، مشددا على أنه "لم نبدأ هذه الحرب في عام 2014، بل بدأ كل شيء بانقلاب في أوكرانيا".

 وأضاف الرئيس الروسي مخاطبا نظيره البيلاروسي: "مرة أخرى أريد أن أؤكد أننا مع [المفاوضات]. ولكن ليس في شكل يفرض علينا أي مخططات لا علاقة لها بالواقع. لماذا أقول هذا، لأنه إذا دعت الحاجة، سألجأ إليك وسنواصل المشاورات معك في هذا المجال".

 وقال لوكاشينكو مقترحا على بوتين العودة إلى اتفاقيات اسطنبول: "أخرج الوثيقة التي أظهرتها لي ذات مرة وسلمتها لي، ضعها على الطاولة وتحرك على أساسها"، فرد بوتين: "نعم، سنعمل بها".

 وقال رئيس بيلاروس في الاجتماع إنه يعتقد أن المبادرات الروسية للتوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا ستجد تجاوبا من العسكريين.

( روسيا اليوم)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:15 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:37 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:23 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:24 | 2024-04-11
16:52 | 2024-04-11
16:35 | 2024-04-11
16:34 | 2024-04-11
16:18 | 2024-04-11
16:15 | 2024-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24