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عربي-دولي

صحيفة إسرائيلية تفضح أرقام خسائر الإحتلال.. هذا ما تم الكشف عنه

Lebanon 24
11-04-2024 | 15:19
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قال موقع صحيفة يديعوت أحرونوت، الخميس، إنه يتضح من معطيات جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الأطباء عالجوا 4200 جندي ميداني، فيما نُفذت 3350 عملية إجلاء لجنود جرحى برا وجوا خلال الحرب على غزة.

ورغم أن الموقع قال إن معطياته كانت نقلا عن الجيش، إلا أن الأرقام التي نشرها لا تتوافق مع المنشور على الموقع الإلكتروني للجيش.
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وأوضح الموقع: "وفقا لأرقام الجيش، أُجري نحو 950 عملية إجلاء بواسطة المروحيات، وتم إجلاء 2400 عن طريق البر".

وأضاف: "عالج الأطباء 4200 جندي جريح في الميدان، وتلقى 80 جنديا عمليات نقل بلازما منقذة للحياة، وتم علاج 550 بواسطة عاصبة شريانية لوقف خسارة الدم".

وبحسب الموقع، "اعتبر ربع الإصابات خطيرة".

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في ذروة القتال، كان يتم إجلاء 60 جنديًا جريحًا يوميًا في المتوسط، ومنذ تراجع الهجوم، كان هناك ما معدله 20 جريحًا أسبوعيًا، وقد عاد الكثير منهم إلى وحداتهم".

وتابع: "كانت معظم الإصابات في الأجزاء المكشوفة من الجسم، بما في ذلك الأطراف والأجزاء السفلية من الرأس والرقبة وعلى طول جانبي الجسم".

وذكر الموقع أن "العديد من الوفيات كانت ناجمة عن إصابات بشظايا في الضلوع، وهي غير محمية بالسترات التي يستخدمها الجيش".

ووفقا للمعطيات المنشورة على حساب الجيش الإسرائيلي، قُتل 604 ضباط وجنود منذ بداية الحرب، من بينهم 260 قتلوا بالمعارك البرية في قطاع غزة. (عربي21)
المصدر: عربي21
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