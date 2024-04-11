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عربي-دولي

أميركا تدعو دولاً بينها الصين إلى حضّ إيران على عدم "التصعيد" ضد إسرائيل

Lebanon 24
11-04-2024 | 16:35
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كشفت وزارة الخارجية الأميركية أنها لا تزال "نشعر بقلق" بشأن مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط، خاصة بعد تهديدات إيران لإسرائيل.

 وأشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تحدث إلى وزراء خارجية تركيا والصين والسعودية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتوضيح أن التصعيد ليس من مصلحة أي طرف.

 ووفقا لوكالة أنباء رويترز، دعا بلينكن دولا بينها الصين، الى حضّ إيران على عدم "التصعيد" ضد إسرائيل.

 كما أكد البيت الأبيض أنه وجه "تحذيرا" إلى إيران على خلفية تهديداتها لإسرائيل.

وكان بلينكن قد أوضح في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن أميركا ستقف إلى جانب إسرائيل ضد أي تهديدات من إيران ووكلائها.

 وجاء الاتصال عقب تصريحات المرشد الإيراني علي خامنئي إن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب" لمهاجمتها مجمع القنصلية الإيرانية في سوريا.

  ( سكاي نيوز)

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