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الجيش الأميركي يسقط 11 مسيّرة حوثية في البحر الأحمر

Lebanon 24
11-04-2024 | 17:24
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أعلنت القيادة العسكرية الوسطى للجيش الأميركي "سنتكوم" اليوم الخميس أن قواتها حيّدت ودمّرت 11 طائرة مسيرة كانت قد أطلقت من المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن وحاولت استهداف السفن الأميركية والتجارية بمنطقة البحر الأحمر.
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وقالت "سنتكوم" في بيان لها على موقع "إكس" إنه "في يوم 10 نيسان نجحت قوات القيادة الأميركية الوسطى في تحديد ثلاث طائرات بدون طيار اطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن كما اطلقت طائرتان بدون طيار فوق خليج عدن وطائرة أخرى فوق البحر الأحمر".
وأضاف البيان انه "في اليوم نفسه نجحت القوات الأميركية في تحديد ثماني طائرات مسيرة وتدميرها في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون دفاعا عن النفس"، مشيرا الى انه "لم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار في السفن الأميركية أو سفن التحالف او السفن التجارية في المنطقة".
وذكر أن "قوات سنتكوم حددت تلك الطائرات المسيرة بأنها كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة والتحالف والسفن التجارية في المنطقة".
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