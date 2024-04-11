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ألمانيا تقدّم مساعدات للناجين من المحرقة النازية في إسرائيل

Lebanon 24
11-04-2024 | 18:30
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قرّرت ألمانيا زيادة مدفوعاتها للناجين من "محرقة الهولوكوست"، الذين يعيشون في إسرائيل، بما مجموعه 25 مليون يورو، في "بادرة تضامن" بعد الهجوم الذي شنّته حماس في 7 تشرين الأول، بحسب ما أفادت وزارة المالية الألمانية وكالة فرانس برس.
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وأكدت الوزارة الإعلان المنشور على الموقع الإلكتروني للمنظمة المعنية بمدفوعات الناجين من المحرقة.
وجاء في الموقع: "سيحصل جميع الناجين من المحرقة الذين يعيشون في إسرائيل، والبالغ عددهم 113 ألفا، على دفعة لمرة واحدة قدرها 220 يورو لكل منهم من صندوق بقيمة 25 مليون يورو".
وقالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية لفرانس برس إن "العديد من الناجين من المحرقة تضرروا بشكل خاص من هجمات حماس، سواء من خلال فقدان شققهم أو اختفاء أنظمة الدعم، مثل الرعاية أو المساعدات المالية".

وأضافت: "نتيجة لذلك، أعلنت وزارة المالية الألمانية استعدادها لتوفير 25 مليون يورو إضافية".
وتابعت: "الهدف هو التنفيذ في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن الناجون من المحرقة في إسرائيل من الحصول على مساعدة فورية دون أي بيروقراطية في وضع حرب مخيف".
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