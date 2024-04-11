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عربي-دولي

الولايات المتحدة تقيّد حركة دبلوماسييها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية

Lebanon 24
11-04-2024 | 19:00
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فرضت الولايات المتحدة قيوداً على حركة دبلوماسييها في إسرائيل بسبب مخاوف أمنية، وفق ما أعلنت سفارتها، وسط تزايد المخاوف من رد إيراني على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قنصلية طهران في دمشق.
وقالت السفارة في إشعار: "بدافع الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأميركية وأفراد عائلاتهم من السفر الشخصي خارج مناطق تل أبيب والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر".
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وأضافت: "البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير سريعاً، اعتماداً على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".
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