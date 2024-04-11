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عربي-دولي

آبل تثير غضب البريطانيين.. واتهامات بمعاداة السامية بسبب رمز "فلسطين"

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:13
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أثار الاقتراح التلقائي لدى بعض مستخدمي هاتف آيفون لرمز تعبيري يمثل العلم الفلسطيني عندما كتابة كلمة "القدس" في تطبيقها للرسائل النصية غضب بعض المستخدمين الذين يقفزن مع إسرائيل، إذ اعتبروا أنّ آبل متحيزة ضد دولة الإحتلال.
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وقالت أبل لوكالة فرانس برس إن الرمز التعبيري المقترح في لوحة مفاتيح آيفون عند كتابة رسالة ليس مقصودا، مشيرة إلى أنه سيتم إصلاحه في التحديث التالي لنظام تشغيل الهاتف "آي أو اس".

وقد كشفت المذيعة التلفزيونية البريطانية راشيل رايلي هذا الأمر على وسائل التواصل الاجتماعي، ما جدد الجدل حول أحقية إسرائيل أو الفلسطينيين بالمطالبة بالقدس عاصمة لهم.

وكتبت رايلي على منصة إكس "عندما أكتب عاصمة إسرائيل، القدس، يُعرض عليّ رمز تعبيري للعلم الفلسطيني"، مطالبة أبل بتوضيح.

وأشارت إلى أنه لم يتم اقتراح أي رموز تعبيرية لأعلام دول عند كتابة أسماء عواصم أخرى في رسائل آيفون.

وأضافت رايلي في منشورها "إن إظهار المعايير المزدوجة فيما يتعلق بإسرائيل هو شكل من أشكال معاداة السامية، وهو في حد ذاته شكل من أشكال العنصرية ضد الشعب اليهودي".

ووقعت رايلي منشورها بعبارة "امرأة يهودية تشعر بالقلق حيال التصاعد العالمي لمعاداة السامية".(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية

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