بريطانيا لإيران: لعدم جر الشرق الأوسط لصراع أوسع

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أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون أمس الخميس أنه أوضح لنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن طهران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع.وقال كاميرون في منشور على منصة "إكس": "لقد أوضحت لوزير الخارجية أمير عبد اللهيان أن إيران يجب ألا تجر الشرق الأوسط إلى صراع أوسع نطاقاً"، وفق رويترز.كما أضاف: "أشعر بقلق بالغ إزاء احتمال أن يؤدي سوء تقدير إلى مزيد من العنف. وينبغي لإيران بدلاً من ذلك أن تعمل على وقف التصعيد ومنع المزيد من الهجمات"."لم تسع أبداً إلى إثارة التوتر"من جانبه انتقد عبد اللهيان في اتصال مع كاميرون ما وصفه بـ"التقاعس البريطاني" عن إدانة ضربة دمشق.وقال إن طهران "لم تسع أبداً إلى إثارة التوتر في المنطقة"، مردفاً أن الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق "وصمت أميركا وبريطانيا، يعني تشجيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مواصلة إشعال الحرب وتطويرها في المنطقة"، حسب ما نقلت عنه وكالة تسنيم.مقتل 7 من الحرس الثورييذكر أن الحرس الثوري الإيراني كان أعلن في الأول من نيسان مقتل محمد رضا زاهدي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري في سوريا ولبنان، ونائبه محمد هادي رحيمي فضلاً عن 5 من الضباط المرافقين لهما في هجوم إسرائيلي على القنصلية الإيرانية بدمشق. (العربية)