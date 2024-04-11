"ضربة انتقامية كبيرة": رد إيران على إسرائيل خلال 3 أيام.. مجلة أميركية تكشف

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ذكرت تقديرات استخباراتية لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أن الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق سيكون خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفق ما نقلت مجلة "بوليتيكو" الخميس.وأشارت التقديرات إلى أن إيران تريد توجيه "ضربة انتقامية كبيرة" لإسرائيل دون إشعال حرب إقليمية تجبر واشنطن على الرد.كما تتوقع الولايات المتحدة استخدام إيران، في هجوم أكبر من المعتاد، لمجموعة من الطائرات المسيرة والصواريخ، التي يمكن أن تأتي من إيران نفسها، أو وكلائها في المنطقة، حسب "بوليتيكو".رسالة لواشنطنإلى ذلك كشفت مصادر إيرانية أن طهران نقلت لواشنطن أنها سترد على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتها في دمشق على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير وأنها لن تتعجل.وأوضحت المصادر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان نقل رسالة طهران إلى واشنطن أثناء زيارة لسلطنة عمان يوم الأحد الماضي، وفقاً لرويترز.فيما لم يستبعد أحد المصادر الإيرانية احتمال مهاجمة "أعضاء من محور المقاومة"، حسب تعبيره، المدعوم من إيران، إسرائيل في أي لحظة، وهو خيار أشار إليه محللون باعتباره أحد الوسائل المحتملة للرد.تقليص التصعيد بشرطكما أضافت المصادر أن عبد اللهيان لفت خلال اجتماعاته في عمان إلى استعداد طهران لتقليص التصعيد بشرط تلبية مطالب تتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار في غزة.كذلك أردفت أن طهران طلبت أيضاً ضمانات بألا تتدخل الولايات المتحدة إذا نفذت إيران "هجوماً منضبطاً" على إسرائيل، وهو مطلب رفضته الولايات المتحدة في ردها عبر عمان.في حين قالت المصادر إن إيران تسعى أيضاً إلى إحياء محادثات برنامجها النووي المثير للجدل، والتي توقفت منذ نحو عامين."منضبط" و"غير تصعيدي"من جانب آخر أفاد مصدر مطلع على معلومات استخباراتية أميركية ان لا علم له بالرسالة المنقولة عبر سلطنة عمان.غير أنه ذكر أن إيران "كانت واضحة جداً" بأن ردها على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق سيكون "منضبطاً" و"غير تصعيدي" ويشمل خططاً "باستخدام وكلاء بالمنطقة لشن عدد من الهجمات على إسرائيل".وأضاف أن الضربات الانتقامية الإيرانية ستكون "غير تصعيدية" تجاه الولايات المتحدة لأن الإيرانيين "لا يريدون أن تتدخل الولايات المتحدة"، وأن إيران لن توجه الفصائل الموالية لها في سوريا والعراق لاستهداف القوات الأميركية في تلك الدول.كما أردف أن الضربات الموجهة من إيران لإسرائيل ستدفع على الأرجح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الرد.فيما أحجم متحدث باسم البيت الأبيض عن التعليق على أي رسائل من إيران، إلا أنه أكد أن الولايات المتحدة نقلت لإيران أنها لم تشارك في الهجوم على السفارة. (العربية)