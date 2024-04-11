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عربي-دولي
آثار التوعد بالضربة الإيرانية.. طالت اقتصاد المنطقة والنفط
Lebanon 24
11-04-2024
|
23:43
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تسيطر على الأسواق حالة قلق من انعكاسات كبيرة بسبب مخاوف من توترات الشرق الأوسط، إذا ما أقدمت طهران على تنفيذ تهديداتها بتوجيه ضربات للرد على الغارة التي استهدفت مجمع سفارتها في دمشق.
وألغت شركات الطيران الألمانية لوفتهانزا رحلاتها إلى طهران، وأعلنت، الأربعاء، أنها ستمدد هذا الإلغاء حتى، السبت، فيما ستواصل الخطوط الجوية النمساوية رحلاتها لطهران من دون السماح للطاقم المبيت هناك، بحسب تقرير نشره موقع "أويل برايس".
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ولوفتهانزا والخطوط الجوية النمساوية التابعة لها هما الشركتان الغربيتان الوحيدتان اللتان تسيران رحلات دولية إلى طهران، وهي خدمات تقدمها في الأغلب شركات طيران تركية وشرق أوسطية.
وعلى وقع التوترات ارتفعت أسعار النفط خلال بداية التعاملات، الخميس، بعد أن ارتفعت دولارا للبرميل في الجلسة السابقة في ظل تأهب المتعاملين لتفاقم الأزمة وتهديدات إيران، بحسب تقرير لوكالة رويترز.
وتراجعت أسعار النفط عند التسوية، الخميس، بعد أن أحبط التضخم العنيد الآمال في خفض أسعار الفائدة الأميركية في الأجل القريب، لكن مخاوف من مهاجمة إيران للمصالح الإسرائيلية تبقي الخام قريبا من أعلى مستويات منذ ستة أشهر.
وبلغت العقود الآجلة لخام برنت 89.7 دولار للبرميل، و85 دولار للبرميل لخام تكساس الوسيط الأميركي.
وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، الخميس، طلبا قويا على الوقود في أشهر الصيف وتمسكت بتوقعاتها لنمو قوي نسبيا في الطلب العالمي على النفط في 2024 مما يسلط الضوء على فجوة كبيرة على غير العادة بين توقعات قوة الطلب على النفط. (الحرة)
المصدر:
الحرة
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