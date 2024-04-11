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منظمات تدعو لوقف نقل الأسلحة لإسرائيل وللجماعات المسلحة الفلسطينية

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:48
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أعلنت أكثر من 250 منظمة إنسانية وحقوقية، الخميس، أنها ضمت صوتها إلى رسالة مفتوحة تدعو إلى وقف "فوري" لكل عمليات نقل الأسلحة "إلى إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة".

وقالت المنظمات "ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وندعو كل الدول إلى وقف نقل الأسلحة التي يمكن استخدامها لارتكاب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان".
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وجاء في الرسالة المفتوحة أنه "يجب على مجلس الأمن الدولي أن يفي بمسؤوليته في الحفاظ على السلام العالمي والأمن من خلال اعتماد تدابير لوقف نقل الأسلحة إلى حكومة إسرائيل والجماعات الفلسطينية المسلحة".
وكتبت المنظمات "إن القصف والحصار من جانب إسرائيل يحرمان السكان المدنيين من الضروريات لبقائهم على قيد الحياة ويجعل غزة غير صالحة للسكن"، متحدثة عن "أزمة إنسانية ذات خطورة وحجم غير مسبوقين".

وتابعت الرسالة أن "احتجاز رهائن والهجمات العشوائية" من جانب الجماعات الفلسطينية المسلحة "تشكل انتهاكات للقانون الإنساني الدولي ويجب أن تتوقف فورا"، مذكّرة بعدد قتلى هجوم حماس في 7 تشرين الأول وبإطلاق صواريخ على سكان إسرائيل واحتجاز نحو 130 رهينة في غزة. (الحرة)
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