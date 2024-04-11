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عربي-دولي

أوستن لغالانت: ملتزمون بدعم إسرائيل

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:56
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أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في مواجهة أي تهديدات إقليمية.

وشدد أوستن في اتصال هاتفي مع نظيره نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الخميس، على الدعم الأميركي القوي للدفاع عن إسرائيل في مواجهة التهديدات المتزايدة من إيران ووكلائها الإقليميين، بحسب بيان للبنتاغون.
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وتوعدت إيران بالانتقام بعد غارة وقعت في الأول من أبريل على مجمع سفارتها في دمشق وأسفرت عن مقتل قائد عسكري كبير وستة آخرين من كبار الضباط مما فاقم التوتر في المنطقة التي تعاني بالفعل من تبعات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وجدد أوستن التأكيد على رسالة الرئيس، الأميركي، جو بايدن، الواضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، ومفادها "أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأميركي الكامل للدفاع عنها ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا".

وذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت أنه أخبر أوستن بأن إسرائيل سترد بشكل مباشر على أي هجوم إيراني.

ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي قال عنه الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي الأربعاء إن إسرائيل يجب "أن تعاقب وستعاقب عليه" مضيفا أنه يصل إلى حد اعتباره هجوما على الأراضي الإيرانية.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة الخميس إن "ضرورة رد إيران" على الهجوم على قنصليتها في دمشق كان من الممكن التغاضي عنه لو ندد مجلس الأمن الدولي بالهجوم.

ووصل قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال إريك كوريلا، إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين، وفق ما أعلن البنتاغون، الخميس.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، بات رايدر، إن كوريلا "سيلتقي القيادة الأساسية للجيش الإسرائيلي، ويبحث التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة". 

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصول كوريلا، وأنه أجرى مع رئيس الأركان، هرتسي هاليفي، "تقييما استراتيجيا للوضع حول التحديات الأمنية" في المنطقة.

واتسع نطاق الصراع بالمنطقة منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، إذ أعلنت جماعات مسلحة متحالفة مع إيران دعمها للفلسطينيين وشنت هجمات من لبنان واليمن وفي العراق.

وتجنبت طهران أي مواجهة مباشرة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة لكنها أعلنت الدعم للجماعات المتحالفة معها في المنطقة.
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