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عربي-دولي

بعد القمة الأميركية - الفلبينية.. هذا ما وعد به بايدن

Lebanon 24
11-04-2024 | 23:58
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أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن "أي هجوم على طائرة أو سفينة أو على القوات المسلحة الفلبينية في بحر الصين الجنوبي سيدفع إلى تنفيذ معاهدة الدفاع المشترك" التي تربط واشنطن ومانيلا، في تحذير واضح لبكين. 
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وأصدر الرئيس الأميركي هذا التحذير إلى جانب الرئيس الفلبيني، فرديناند ماركوس، ورئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، المدعوين إلى قمة ثلاثية غير مسبوقة في البيت الأبيض، على خلفية حوادث متسلسلة تتعلق بالصين في هذه المنطقة البحرية الحساسة جدا. 

وقال بايدن إن "التزام الولايات المتحدة بأمن اليابان والفلبين لا يتزعزع".

وعقد بايدن، الخميس، في البيت الأبيض قمة غير مسبوقة مع زعيمي اليابان والفلبين لإظهار الدعم لمانيلا التي تشهد علاقاتها مع الصين توترا شديدا، فيما قالت بكين إنها تتعرض لحملة "تشويه" من خصومها.

وتأتي القمة الثلاثية لبايدن مع كيشيدا وماركوس في أعقاب مواجهات متكررة بين سفن بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وتطالب الصين بالسيادة على مياه بحر الصين الجنوبي بكاملها تقريبا، متجاهلة مطالبات دول أخرى في جنوب شرق آسيا بينها الفلبين، وحكما دوليا بألا أساس قانونيا لموقفها.
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