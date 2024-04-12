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وزير إسرائيلي متشدّد يخرق المحرمات.. ويفجّر مفاجأة حول أزمة "الحريديم"

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:05
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ما زال تجنيد "الحريديم" يطغى على الساحة السياسية في إسرائيل بسبب حرب غزة التي دخلت شهرها السابع، إذ فجّر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل المنتمي لحزب شاس اليهودي المتطرف مفاجأة، بعدما اعتبر أنه بعد هجوم حماس في 7  تشرين الأول الماضي لم يعد هناك أي مبرر "أخلاقي" لإعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية، خارقا بذلك أحد المحرمات القائمة منذ فترة طويلة داخل مجتمعه.
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أربيل قال إن "الواقع بعد 7 تشرين الأول الماضي هو أن المجتمع اليهودي المتدين يجب أن يفهم أنه لم يعد من الممكن الاستمرار على هذا النحو".

وأضاف "لا توجد إمكانية أخلاقية لطلاب المعاهد الدينية اليهودية لتجنب التجنيد".

ولطالما قسمت هذه القضية المجتمع الإسرائيلي، حيث تطالب فئة بأن يساهم المتدينون في أمن البلاد مثل الآخرين.

وأمر المحكمة يعني أنه بعد سنوات من التأخير، بات بإمكان الجيش الآن استدعاء الرجال من اليهود المتشددين للخدمة العسكرية، لكن هذا لم يحدث حتى الآن.

ونأى شاس، وهو أحد حزبين متشددين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بنفسه عن تصريحات أربيل، على أمل التوصل إلى تسوية بشأن هذه القضية الشائكة.

وأصدر الحزب في بيان أوامر لممثليه "بعدم التعليق على هذه القضية"، مشددا على أن خط الحزب يقرره زعماؤه الدينيون.(العين)
المصدر: العين
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