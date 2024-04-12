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عربي-دولي

بعد تدمير 11 طائرة مسيّرة.. الجيش الأميركي يعلن عن استهداف جديد في البحر الأحمر

Lebanon 24
12-04-2024 | 00:26
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 أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، نشر على حسابها في منصة إكس اليوم الجمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.
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وكانت القيادة أعلنت أمس أنها اشتبكت الأربعاء مع 11 طائرة مسيرة حوثية ودمرتها.(العربية)

المصدر: العربية
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