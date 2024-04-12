بعد تدمير 11 طائرة مسيّرة.. الجيش الأميركي يعلن عن استهداف جديد في البحر الأحمر

أعلن الجيش الأميركي أنه دمر صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلق من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

Advertisement

وأوضحت القيادة المركزية الأميركية في بيان، نشر على حسابها في منصة إكس اليوم الجمعة أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار لسفن الولايات المتحدة أو التحالف أو السفن التجارية.وكانت القيادة أعلنت أمس أنها اشتبكت الأربعاء مع 11 طائرة مسيرة حوثية ودمرتها.(العربية)