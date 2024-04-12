نفاذ مخزون أسلحة أوكرانيا.. يُحبط أميركا

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تشعر إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بـ"إحباط متزايد" تجاه الجمهوريين في الكونعرس والحلفاء الأوروبيين، بسبب تأخير تمويل أوكرانيا التي تخوض حرباً دخلت عامها الثالث ضد روسيا، مع تزايد المخاوف من أن تحقق القوات الروسية مكاسب كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.وقال مسؤولون أميركيون، إنه "ليس هناك خطة بديلة" لدى الولايات المتحدة لمساعدة أوكرانيا بخلاف المساعدات العسكرية البالغة 60 مليار دولار، والتي لا تزال عالقة في الكونغرس.وشدّد مسؤول للوكالة، على حاجة القادة الأوربيين إلى "تجاوز التأخير واستخدام الأرباح من الأصول الروسية السيادية المجمدة" لمساعدة الحكومة الأوكرانية.وذكر مسؤول آخر، أنه يتعين على الدول الأوروبية أيضاً "الاستجابة بشكل عاجل" لطلبات أوكرانيا، وإمدادها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من مخزوناتها الخاصة، لأنها تلعب دوراً حيوياً في صد الهجمات الروسية بالصواريخ الباليستية والصواريخ فرط الصوتية التي يمكنها إصابة الأهداف في غضون دقائق من إطلاقها.(الشرق)