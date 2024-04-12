هل سيصطدم "مذنب الشيطان" بالأرض؟

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بعد الكسوف الكلي للشمس الذي حدث في 8 نيسان يشهد الفضاء خلال هذه الساعات ظاهرة فلكية تتجسّد بمرور المذنّب الأخضر او Devil Comet الذي يدور حول الشمس مرة كل 71.2 سنة ويبعد عن الارض 144 مليون ميل.‏يربط عامة الناس هذا المرور بأحداث كبيرة ستحصل، الا ان العلماء يؤكدون ان لا شيء غير عادي مرتقب خلال مروره .ويلفت العلماء الى أنّ هذا المذنّب لن يعبر مدار الأرض أبدًا ولا يمكن أن يشكل أقل قدر من الخطر من خلال الاصطدام. لذا، لا داعي للقلق على الإطلاق.