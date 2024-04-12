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عربي-دولي

هل سيصطدم "مذنب الشيطان" بالأرض؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 01:43
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بعد الكسوف الكلي للشمس الذي حدث في 8 نيسان يشهد الفضاء خلال هذه الساعات ظاهرة فلكية تتجسّد بمرور المذنّب الأخضر او Devil Comet الذي يدور حول الشمس مرة كل 71.2 سنة ويبعد عن الارض 144 مليون ميل.
‏يربط عامة الناس هذا المرور بأحداث كبيرة ستحصل، الا ان العلماء يؤكدون ان لا شيء غير عادي مرتقب خلال مروره .
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ويلفت العلماء الى أنّ هذا المذنّب لن يعبر مدار الأرض أبدًا ولا يمكن أن يشكل أقل قدر من الخطر من خلال الاصطدام. لذا، لا داعي للقلق على الإطلاق.

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