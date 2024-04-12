تقرير إسرائيلي يكشف: ضربة حماس ستكوينا لسنوات.. لقد خسرنا الحرب

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تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن أنّ "إسرائيل" لن تتمكن من تحقيق أهداف حربها على غزة، مؤكدةً أنها هُزمت هزيمة مطلقة في هذه الحرب.ولفت تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية " إلى خسارة إسرائيل الحرب، فهذا هو الاستنتاج الواضح لكل إسرائيلي"، مضيفاً أنّ "صعوبة الاعتراف بذلك تلخص كامل النفسية الخاصة والجماهيرية لإسرائيل".وتابع التقرير: "أمامنا هذا الواقع علينا أن نبدأ باستيعابه وفهمه واستخلاص النتائج منه للمستقبل".وأشار التقرير إلى أنّه "بعد ستة أشهر كان من الممكن أن نكون في مكان آخر، لكننا أسرى لأسوأ قيادة في تاريخ إسرائيل".وأوضح أنه "من غير المؤكد أننا سنكون قادرين على العودة إلى الحدود الشمالية، بأمان"، مؤكداً أنّ "حزب الله غيّر المعادلة لصالحه".وأكمل التقرير بإشارة إلى حزب الله: "هناك الآن احتمال كبير أنه على مر السنين، سيتم استهداف أي رحلة على الحدود الشمالية. لن يعود كل الأسرى. أي تهديد إيراني سيهزّنا. مكانتنا الدولية ضُربت. ضعفنا القيادي تكشّف للخارج".وأضاف: "لقد نجحنا في الخداع لسنوات بأننا أقوياء مع شعب ذكي وجيش بالغ القوة. عملياً، نحن قرية يهودية صغيرة مع سلاح جو".(الميادين)