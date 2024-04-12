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عربي-دولي

مع تصاعد التوتر الإقليمي وتحسبا لهجوم إيران.. قائد "سينتكوم" في إسرائيل

Lebanon 24
12-04-2024 | 02:42
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في ظل تصاعد التوتر الإقليمي مع تهديد إيران بالرد على قصف قنصليتها في دمشق، وصل قائد القيادة المركزية الأميركية "سينتكوم" الجنرال إريك كوريلا إلى إسرائيل للقاء كبار المسؤولين العسكريين وفق ما أعلن البنتاغون أمس الخميس.
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بات رايدر إن كوريلا "سيلتقي القيادة الأساسية للجيش الإسرائيلي ويبحث في التهديدات الأمنية الحالية في المنطقة".

وذكر أن هذه الزيارة المخطط لها قبل التهديدات الإيرانية قد تم تقديم موعدها "بسبب التطورات الأخيرة".

بدوره، أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وصول كوريلا، مشيرا إلى أنه أجرى مع رئيس الأركان هرتسي هاليفي "تقييما استراتيجيا للوضع حول التحديات الأمنية" في المنطقة.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد تعهد تقديم دعم "ثابت" لإسرائيل، في حين حذر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إسرائيل "يجب أن تعاقب وستعاقب".

من جهته، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه "إذا نفذت إيران هجوما من أراضيها، فإن إسرائيل سترد وتهاجم إيران".

ومنذ بداية الحرب المدمرة في غزة قبل 6 أشهر، عبرت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مرارا عن الخشية من توسع كبير في النزاع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.

في هذا السياق، تحدث وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الخميس مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الذي قال له إن "هجوما مباشرا من جانب إيران سيتطلب ردا إسرائيليا مناسبا".

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان إن الرجلين "ناقشا مستوى الاستعداد لهجوم إيراني على دولة إسرائيل".

وشدد غالانت لنظيره الأميركي على أن "دولة إسرائيل لن تتسامح مع هجوم إيراني على أراضيها"، وفق البيان. (سكاي نيوز)


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