كييف تناشد باريس مساعدتها للصمود حتى تتمكن من التحضير لهجوم مضاد.. "لو فيغارو" تكشف

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أوردت صحيفة "لو فيغارو" نقلا عن مسؤول فرنسي مطلع على المباحثات الأوكرانية الفرنسية أن كييف طلبت من باريس مساعدة الجيش الأوكراني ليصمد هذا العام، ويتمكن من التحضير لهجوم مضاد ثان العام المقبل.ونقلت الصحيفة عن المصدر: "يقول لنا الأوكرانيون ساعدونا على الصمود هذا العام وفي العام المقبل سنكون قادرين على استئناف الهجوم".وأضاف: "يتطلعون بشكل خاص إلى النظام الأرضي الجوي متوسط المدى (SAMPT) الذي نشرته فرنسا في رومانيا للدفاع الجوي.. هم يحتاجون إلى الصواريخ أكثر من منصات إطلاقها وعلى الرغم من الضغوط التي تمارسها الحكومة، لن تتمكن شركة MBDA من توفير المزيد من صواريخ Aster 30 على المدى القصير، رغم أن الجيش الفرنسي يحتاج إليها في مهامه الخاصة أيضا".وتشير الصحيفة إلى أنه بعد فشل الهجوم المضاد في عام 2023، تراجعت القوات الأوكرانية إلى مواقع دفاعية وسط تقدم القوات الروسية.وأضافت أن شراسة المعارك تجعل أي هجوم شاقا ومكلفا في الأرواح وبالتالي أصبحت هزيمة أوكرانيا مطروحة مرة أخرى على الطاولة، بعد عامين من بدء الحرب.وفي شباط الماضي قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاتحاد الأوروبي وافق على تشكيل "التحالف التاسع لشن ضربات عميقة" ليزود أوكرانيا بصواريخ متوسطة وبعيدة المدى. (روسيا اليوم)