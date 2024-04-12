Advertisement

عربي-دولي

بكلّ سهولة.. فتحوا باب السجن الرئيسي في جزر القمر وفروا منه

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:04
A-
A+
Doc-P-1186280-638485133667054891.jpg
Doc-P-1186280-638485133667054891.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فرّ نحو 40 سجيناً في جزر القمر الخميس من سجن لا يخضع لحراسة كافية، بقيادة جندي محتجز، كما أعلنت سلطات الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.
وصرح مدير المركز صويلحي علي سعيد "لم يكن لدي الوقت حتى لصلاة عيد الفطر وعملية الفرار حصلت في وقت مبكر جداً".
Advertisement
وقال مدعي الجمهورية علي محمد جنيد لوكالة فرانس برس إن السجناء هربوا مستغلين "إهمال رجال الأمن" وتمكنوا من "الخروج من الباب الرئيسي".
وأضاف أنه لم يصب أحد في الحادث.
وتابع جنيد أن الفرار "بدأ" بهروب جندي محتجز للاشتباه في أنه قتل في تشرين الثاني بالرصاص شاباً من المشجعين عندما صدت قوات الأمن حركة جماهيرية قبل مباراة جزر القمر وغانا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في ملعب مالوزيني في موروني.
 
وقال جنيد إنه تم فتح تحقيق لمعرفة الظروف المحددة لعملية الفرار. (24.ae)
 

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:20 | 2024-04-12
04:17 | 2024-04-12
03:50 | 2024-04-12
03:45 | 2024-04-12
03:39 | 2024-04-12
03:07 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24