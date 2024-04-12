بكلّ سهولة.. فتحوا باب السجن الرئيسي في جزر القمر وفروا منه

فرّ نحو 40 سجيناً في جزر القمر الخميس من سجن لا يخضع لحراسة كافية، بقيادة جندي محتجز، كما أعلنت سلطات الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي.

وصرح مدير المركز صويلحي علي سعيد "لم يكن لدي الوقت حتى لصلاة عيد الفطر وعملية الفرار حصلت في وقت مبكر جداً".

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وقال مدعي الجمهورية علي محمد جنيد لوكالة فرانس برس إن السجناء هربوا مستغلين "إهمال رجال الأمن" وتمكنوا من "الخروج من الباب الرئيسي".

وأضاف أنه لم يصب أحد في الحادث.

وتابع جنيد أن الفرار "بدأ" بهروب جندي محتجز للاشتباه في أنه قتل في تشرين الثاني بالرصاص شاباً من المشجعين عندما صدت قوات الأمن حركة جماهيرية قبل مباراة جزر القمر وغانا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في ملعب مالوزيني في موروني.

وقال جنيد إنه تم فتح تحقيق لمعرفة الظروف المحددة لعملية الفرار. (24.ae)