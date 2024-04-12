Advertisement

عربي-دولي

"لشربه الكحول" في العيد.. أفغاني يقتل جزائريا في فرنسا

Lebanon 24
12-04-2024 | 03:39
A-
A+
Doc-P-1186298-638485158620644930.jpeg
Doc-P-1186298-638485158620644930.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الإدعاء العام في مدينة بوردو الفرنسية، أن مهاجرا أفغانيا قتل شخصا وأصاب آخر، مساء الأربعاء، قبل أن ترديه الشرطة، لافتا إلى أنه تحرك بدافع اتهامه ضحيتيه الجزائريين بـ"شرب الخمر" في أول أيام عيد الفطر.
Advertisement

وأظهرت إفادات تم جمعها من شهود العيان، بأن مرتكب عملية الطعن قام بداية بتوجيه انتقادات للشخصين المتحدرين من  مدينة قاوس بشمال شرق الجزائر، "لأسباب متعلقة بشرب الكحول"، قبل أن "يوجه لكمات" إليهما.

وأفادت المدعية العامة للجمهورية في مدينة بوردو، فريديريك بورتوري، في مؤتمر صحفي الخميس، بأن الشخصين قاما برمي "عبوات (من المشروبات) نحو المعتدي عليهما، وعقبها عاد المشتبه به وهو يحمل سكينا، وبدأ بطعنهما".

وشددت على "عدم وجود أي عنصر يؤشر إلى اعتداء إرهابي".

ووفق قواعد البيانات الأوروبية لطالبي اللجوء، فمنفذ الاعتداء هو أفغاني يبلغ من العمر 25 عاما. وحسب القضاء الفرنسي، سبق للمتهم أن تواجه مع أفراد آخرين لأسباب مرتبطة بعيد الفطر.

وجرى فتح تحقيق أحدهما بتهمة "القتل" و"محاولة القتل"، والآخر للبحث في الظروف التي تم خلالها قتل المعتدي من قبل الشرطة. 

واستنادا الى أدلة أولية، يلحظ التحقيق الحق المشروع لأفراد الشرطة بالدفاع عن النفس أثناء الحادثة.

وبلغ القتيل الجزائري من العمر 37 عاما، وقضى جراء 9 طعنات، 4 منها في منطقة الصدر. أما المصاب (26 سنة)، فقد تعرض لثلاث طعنات، لكن حياته ليست في خطر. (الحرة)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:00 | 2024-04-12
06:41 | 2024-04-12
06:33 | 2024-04-12
06:00 | 2024-04-12
05:55 | 2024-04-12
05:52 | 2024-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24