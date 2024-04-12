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عربي-دولي
في ثالث أيام العيد.. استشهاد 29 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزل وسط غزة
Lebanon 24
12-04-2024
|
04:20
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استشهد أكثر من 29 فلسطينيا وجرح العشرات، اليوم الجمعة، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، إثر قصف الطيران الحربي الإسرائيلي منزلا في قطاع غزة.
وشنت الطائرات الإسرائيلية غارات على منزل لعائلة الطباطيبي في منطقة السدرة بحي الدرج وسط مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 29 شخصا وجرح العشرات.
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كما استهدف القصف شقة سكنية في بناية بشارع يافا في الحي المذكور، ما أدى لإصابة 3 أشخاص وتم نقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى المعمداني.
كما استهدفت المروحيات الإسرائيلية 3 منازل على الأقل في أحياء الزيتون والشجاعية والرمال في مدينة غزة، ما أدى لوقوع إصابات بين صفوف المدنيين.
وقصفت المروحيات المناطق الشمالية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما نسف الجيش الإسرائيلي عددا من المباني شمال المخيم.
وفي السياق، أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد في النصيرات، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى.
وتمكنت طواقم الدفاع المدني، من انتشال جثامين 13 شهيدا متحللة، من منطقة البلد، وحي الأمل بمحافظة خان يونس جنوب القطاع، كما نقلت قتيلا وعدة جرحى عقب استهداف زوارق الاحتلال المدرسة الابتدائية في المخيم الجديد بالنصيرات .(سكاي نيوز)
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