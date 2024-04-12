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غالانت: إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:06
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الخميس، إن إسرائيل سترد مباشرة على أي هجوم إيراني.
ونقل مكتب غالانت عن الوزير قوله لنظيره الأميركي لويد أوستن: "أي هجوم إيراني مباشر سيستلزم ردا إسرائيليا مناسبا على إيران".
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وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الوزيرين بحثا دعم واشنطن الثابت لأمن إسرائيل في وجه تهديدات إيران ووكلائها.
وذكرت: "تأكيدا على رسالة الرئيس بايدن الواضحة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، أكد الوزير أوستن للوزير غالانت أن إسرائيل يمكن أن تعتمد على الدعم الأميركي الكامل للدفاع عن إسرائيل ضد الهجمات الإيرانية، التي هددت بها طهران علنا".
وأضافت أنه جرى تقديم موعد زيارة أكبر جنرال أميركي في الشرق الأوسط الجنرال مايكل "إيريك" كوريلا لإسرائيل حتى يتمكن من الاجتماع مع القيادة العسكرية الإسرائيلية ومناقشة "التهديدات الأمنية الحالية".
وكان كوريلا يسافر إلى إسرائيل بانتظام في الأشهر الأخيرة. (سكاي نيوز)
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