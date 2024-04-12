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عربي-دولي

بتهمة تهريب أسلحة نارية... إسرائيلي يواجه عقوبة السجن 40 عاما والجلد في ماليزيا

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:36
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يواجه مواطن إسرائيلي حكما بالسجن في ماليزيا يصل إلى 40 عاما والجلد بتهمة تهريب أسلحة نارية وحيازة الذخيرة. 


وتم توقيف شالوم أفيتان (38 عاما) في 27 اذار في فندق بالعاصمة كوالالمبور، حيث يشتبه بأن الشرطة عثرت على 3 مسدسات و158 رصاصة بحوزته.
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ودفع أفيتان ببراءته خلال المحاكمة التي أقيمت اليوم الجمعة، لكنه زال محتجزا لدى الشرطة.
وقال مساعد النائب العام محمد مصطفى كونيالام للصحافيين في المحكمة "إنها جريمة خطيرة"، مضيفا: "يواجه احتمال سجنه ما بين 30 إلى 40 عاما وجلده ما لا يقل عن 6 جلدات".
وفي وقت سابق، ذكرت الشرطة بأن أفيتان وصل إلى ماليزيا قادما من الإمارات العربية المتحدة بجواز سفر فرنسي في 12 اذار.
وبعد توقيفه، أفاد السلطات بأنه وصل إلى ماليزيا للبحث عن إسرائيلي آخر بسبب خلاف عائلي.
 
ولا تقيم ماليزيا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، ولطالما أيدت إقامة دولة فلسطينية. ويحتاج الإسرائيليون إلى تأشيرة وإذن من وزارة الداخلية لدخول ماليزيا. (RT)
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