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عربي-دولي

لتسليمه لأوكرانيا... وزير الدفاع البريطاني يحث على تسريع نشر سلاح الليزر

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:52
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أعرب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس عن رغبته في تسريع نشر سلاح الليزر Dragon Fire من أجل احتمال تسليمه لأوكرانيا.
 
 
وكانت وزارة الدفاع البريطانية قد نشرت في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي X لقطات اختبار سلاح الليزر بعيد المدى Dragon Fire في كانون الثاني الماضي، حيث يظهر الفيديو محاكاة لقيام الليزر المثبت على سفينة حربية بتعطيل قارب، وتعمية طائرة مسيرة وإسقاط أخرى، فيما ذكرت مجلة "نيوزويك" أن لندن ليس لديها خطط لنشر هذا السلاح بأوكرانيا الآن.
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من جانبها، ذكرت "سكاي نيوز" أنه كان من المفترض في الأصل أن يتم تشغيل السلاح في عام 2032، إلا أن وزارة الدفاع البريطانية تخطط الآن لنشره عام 2027. في الوقت نفسه، أكد شابس أنه سيدرس إمكانية تسريع عملية تشغيل Dragon Fire حتى يتمكن الأوكرانيون من "وضع أيديهم عليه".
 
 
وبحسب الوزير، فإن هذا السلاح يمكن أن يكون له "تداعيات مؤثرة" على الصراع في أوكرانيا، وأشار إلى إمكانية نشر Dragon Fire على البر والبحر وعلى متن الطائرات المسيرة.
 
 
وتعليقا على لقطات اختبارات سلاح الليزر البريطاني قال الخبير العسكري الروسي أليكسي ليونكوف إن الليزر كسلاح تدمير غير فعال على الأرض بسبب خصائص الغلاف الجوي، ويمكنه فقط تعمية العدو. (RT)
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