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عربي-دولي

دولة عربيّة تعود إلى التوقيت الصيفي... الساعة ستُقرّب 60 دقيقة في هذا التاريخ

Lebanon 24
12-04-2024 | 05:55
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أصدرت الحكومة المصرية بيانا للعودة إلى العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي مرة أخرى بعد توقف دام 7 سنوات، حيث ألغي العمل به عام 2016.

وأعلن المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن التوقيت الشتوي بدأ الجمعة 27 تشرين الاول، وسينتهي الجمعة 26 نيسان 2024، ويليها مباشرة تطبيق موعد التوقيت الصيفي 2024، وتعديل الساعات مرة أخرى، وذلك بتقديم الساعة لمدة 60 دقيقة كاملة، ليبدأ التوقيت الصيفي. (روسيا اليوم)
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