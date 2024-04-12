لاستخدامها حق النقض.. كوريا الشمالية تشكر روسيا

أعرب سفير كوريا الشمالية لدى الأمم المتحدة، الخميس، عن شكره لروسيا لاستخدامها حق النقض من أجل إنهاء رقابة الأمم المتحدة على العقوبات المفروضة على بلاده.

وقال كيم سونغ إن بيونغ يانغ: "تقّدر إلى حد بعيد استخدام روسيا الاتحادية حق النقض" لمنع تجديد مهمة لجنة خبراء مستقلين "باعتباره ممارسة مستقلة للحق في العدالة الدولية والحياد".

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وتخضع كوريا الشمالية منذ عام 2006 لعقوبات من مجلس الأمن الدولي على خلفية برنامجها النووي، لكن روسيا والصين تسعيان منذ عام 2019 لإقناع مجلس الأمن بتخفيف هذه العقوبات التي لا تاريخ انتهاء صلاحية لها.



وفي أواخر اذار، استخدمت روسيا حق النقض ضد تمديد ولاية لجنة خبراء مستقلين مسؤولة عن مراقبة العقوبات، بينما امتنعت الصين عن التصويت.





وأثارت هذه الخطوة ردود فعل شاجبة من العواصم الغربية في ظل تحقيق بعمليات نقل أسلحة مزعومة بين موسكو وبيونغ يانغ.

واتهمت سيول بيونغ يانغ بإرسال آلاف حاويات الأسلحة إلى موسكو لاستخدامها في أوكرانيا.

وخلال جلسة نقاش، الخميس، في الجمعية العامة تتبع عادة أي استخدام لحق النقض، هاجم كيم ما أسماه "السياسة العدائية الشائنة التي تنتهجها الولايات المتحدة للدوس بالأقدام على سيادة (كوريا الشمالية) وحقها في التنمية والوجود". (سكاي نيوز)