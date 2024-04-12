تقرير "The Telegraph": هل ساهمت واشنطن ولندن في تشجيع إيران ضد إسرائيل؟

ذكرت صحيفة "The Telegraph" البريطانية أن "الهجوم على إسرائيل من قبل إيران يبدو أنه وشيك. من جانبه، يقول الرئيس الأميركي جو بايدن إن دعمه "ثابت" وأن الولايات المتحدة ستبذل كل ما في وسعها لحماية إسرائيل. وتتحمل بريطانيا أيضًا مسؤولية واضحة للوقوف إلى جانب واشنطن وتل أبيب إذا شنت إيران هجومًا كبيرًا. وهذا يعني أن كلمات وزير الخارجية البريطانية ديفيد كاميرون، "نحن ندافع عن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، يجب أن تصبح أكثر من مجرد عبارات مبتذلة، ويجب على المملكة المتحدة أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراء عسكري مباشر ضد إيران.ولكن، لماذا على بريطانيا أن تنخرط؟ إن الصراع في الشرق الأوسط هو حرب إيران. ويستهدف وكلاؤها في غزة ولبنان وسوريا واليمن والعراق والضفة الغربية إسرائيل منذ 7 تشرين الأول. ولم تتمكن طهران من تحقيق ذلك إلا نتيجة للضعف الأميركي والبريطاني".

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وبحسب الصحيفة، "لقد تم استبدال سياسة الضغط الأقصى التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لاحتواء العدوان الإيراني بسياسة استرضاء بايدن منذ لحظة توليه منصبه. وفي محاولة يائسة لإقناع آيات الله بالعودة إلى الاتفاق النووي المعيب بشكل أساسي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والذي ألغاه ترامب، لم يفعل البيت الأبيض الكثير للحد من العنف الإيراني، وبدلاً من ذلك قام بإلغاء تجميد مليارات الدولارات من الأصول التي يمكن استخدامها لتمويل الوكلاء والبرنامج النووي.علاوة على ذلك، فإن انسحاب بايدن من أفغانستان، والفشل في تقديم الدعم الكافي لأوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي، وعرضه الأيديولوجي للنأي بنفسه عن حكومة نتنياهو، أوضح للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أنه من غير المرجح أن تدافع أميركا عن حلفائها".

وتابعت الصحيفة، "ولكن أين كانت بريطانيا من كل هذا؟ بما أن طهران لم تحترم الاتفاق النووي مرارا وتكرارا، فقد فشلت، كأحد الأطراف المتبقية في الاتفاق، في معاقبتها. لقد حافظت بسعادة على علاقات دبلوماسية مع طهران وما زالت ترفض حظر الحرس الثوري الإسلامي التابع للنظام على الرغم من أن وزير الداخلية السابق وصفه العام الماضي بأنه أكبر تهديد للمملكة المتحدة. وقد ساهم هذا العجز الاستراتيجي من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلاً عن الدول الغربية الأخرى، إلى حد كبير في أعمال العنف التي تجتاح إسرائيل اليوم. من المهم أن نفهم أن التهديدات الأخيرة من إيران تأتي في أعقاب الغارة الجوية التي شنها الجيش الإسرائيلي ضد مقر الحرس الثوري الإيراني في دمشق والتي أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين".

وأضافت الصحيفة، "لدى إيران عدة خيارات للانتقام، بما في ذلك قصف السفارات الإسرائيلية، وإطلاق هجمات صاروخية وطائرات مسيّرة من لبنان إلى عمق إسرائيل وشن هجوم مباشر من الأراضي الإيرانية. وفي الواقع، إن السكان في إسرائيل يشعرون بالقلق بشكل واضح، لا سيما في ضوء احتمال أن تؤدي الضربات الدقيقة سواء من لبنان أو إيران إلى إيقاع خسائر أكبر بكثير مما تكبدته من جراء العدد الهائل من الصواريخ التي واجهوها حتى الآن. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن أي ضربة سيعقبها رد قوي على أراضي المهاجم. إن التوبيخ الذي لا نهاية له ضد تل أبيب في الأسابيع والأيام الأخيرة من كل من واشنطن ولندن لا يؤدي إلا إلى تشجيع إيران وأعداء إسرائيل الآخرين وحتى استفزازهم. إن الوقوف جانبا الآن لا يعد ضد مصالح إسرائيل فحسب، بل ضد مصالحنا أيضا".

وبحسب الصحيفة، "هذا يترك الدول العربية التي تخشى إيران أيضاً تشعر بأنها مكشوفة وضعيفة، وعلى استعداد للبحث في مكان آخر عن الحماية. إذاً، إذا هاجمت إيران إسرائيل، فيجب على القوات الأميركية والبريطانية أن تفعل كل ما هو مطلوب لمساعدتها على القتال".