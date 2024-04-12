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عربي-دولي

في ألمانيا.. توقيف مراهقتين وفتى بتهمة التحضير لهجوم إرهابي

Lebanon 24
12-04-2024 | 07:26
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أوقفت الشرطة الألمانية مراهقتين وفتى غربي البلاد بتهمة التخطيط لهجوم إرهابي "بدوافع إسلامية".
وتتراوح أعمار الثلاثة بين 15 و16 عاما " والثلاثة من مقاطعة دوسلدوف و"تعهدوا (أيضا) بتنفيذ جريمة -- قتل وقتل غير عمد".
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ولم يكشف المحققون عن المزيد من التفاصيل بشأن المخطط المفترض، مؤكدين أن التحقيق يتواصل.
من جهتها، ذكرت صحيفة "بيلد" أن الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ هجمات بزجاجات حارقة وسكاكين باسم تنظيم "داعش" الإرهابي.
ويعتقد أنهم كانوا ينوون مهاجمة أهداف مسيحية والشرطة، وفقا للتقرير الذي ذكر أن المشتبه فيهم كانوا يفكرون أيضا في الحصول على أسلحة نارية. (RT)
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