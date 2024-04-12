صراخ واستغاثة من داخل سيارة.. صدفة كشفت عن عمليّة خطف صاحب مكتب مقاولات

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كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جريمة كادت تحدث لولا تدخل قوات الأمن في الوقت المناسب ومنع وقوعها.وفي التفاصيل وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، سمعوا صوت استغاثة من داخل سيارة وصرخات.وقامت القوة الأمنية بالتدخل، فتبيّن لها وجود 6 أشخاص داخل السيارة يتناوبون على ضرب آخر ومحاولة تقييده.وكشفت الداخلية أنه تبين للقوة الأمنية أن الأفراد الستة هم تشكيل عصابي بينهم مالك وقائد السيارة، وقاموا بخطف صاحب مكتب مقاولات بدائرة قسم شرطة المرج شرق القاهرة، لمحاولة الحصول منه ومن معارفه على مبالغ مالية.وكشف المجني عليه أن المتهمين بعد أن قاموا بخطفه طلبوا منه التواصل مع أحد معارفه للحصول منه مبلغ مليون جنيه مقابل إطلاق سراحه.تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، نظراً لعلمهم بطبيعة عمل المجني عليه في مجال المقاولات وحصوله على ملايين الجنيهات كأرباح منها. (العربية)