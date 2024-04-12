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عربي-دولي

قرار عاجل من ثلاث دول يتعلق بإسرائيل.. ماذا طلبت من مواطنيها؟

Lebanon 24
12-04-2024 | 08:11
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دعت الخارجية البريطانية مواطنيها في إسرائيل إلى مغادرتها إذا لم تكن إقامتهم فيها ضرورية، كما ونصحتهم بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر. 
 
كما ونصحت وزارة الخارجية الهندية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل حتى إشعار آخر. 
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وكانت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة دعت، في وقت سالق اليوم، رعاياها إلى الإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان.
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